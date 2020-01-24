Амстердам, , 10:48 — REGNUM В Нидерландах Комиссия по урегулированию труда, которая по просьбе правительства изучала положение на рынке труда, заявила о необходимости срочных мер по реформированию рынка труда. Отказ от таких мер, по мнению комиссии, может отрицательно сказаться на уровне благосостояния в стране.

Комиссия пришла к выводу, что большое количество фрилансеров приводит к тому, что предприятия воздерживаются от инвестиций в повышение квалификации своих сотрудников. Кроме того, многие фрилансеры из-за неуверенности в будущем отказываются покупать квартиру или заводить семью. По мнению комиссия, такое положение дел представляет собой серьёзную социальную проблему.

Поэтому комиссия рекомендует уравнять в правах постоянных работников и фрилансеров за счёт отмены большинства временных трудовых контрактов. При этом предлагается облегчить работодателям возможность увольнения сотрудников.