Саратов, , 10:48 — REGNUM За три месяца до отзыва лицензии в АО «Нижневолжский коммерческий банк» (НВКБанк) была одобрена кредитная сделка сестре главы наблюдательного совета и крупного акционера Владислава Бурова. В сообщении общества отмечается, что речь шла об изменении лимита по кредитной линии. Помимо этого, банк неоднократно кредитовал фирмы, аффилированные с семьей Бурова, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В извещении от 5 ноября 2019 года говорится, что Екатерине Буровой, которая в 2018 году также входила в состав наблюдательного совета банка, было одобрено увеличение кредитного лимита до 1 млн рублей.

В сентябре 2019 года глава правления банка Владимир Кравцев в уведомлении уточнил о заключении с АО «Город в городе», доля в 100% в котором принадлежала Бурову, сделки — договора ипотеки и передачи в залог недостроенного здания в Новосибирске, двух участков там же и здания заводоуправления. Залоговая стоимость недвижимости составила 113,85 млн рублей. Залог был передан по кредитным обязательствам ООО «В2В-ДЕВЕЛОПМЕНТ».

В январе 2018 года был пролонгирован кредитный договор ООО «Букет-НД», 100% доли в котором принадлежало отцу Бурова. В залог была передана недвижимость на 248,3 млн рублей.

В мае 2018 года также был одобрен кредит сыну Бурова Юрию — на 15,5 млн рублей «на неотложные нужды». В залог оставлен автомобиль Porsche Panamera Turbo стоимостью 1,771 млн рублей. В августе того же года глава правления банка сообщил о планах в сентябре расторгнуть договор залога. Не уточнялось, был ли выплачен при этом кредит.

В октябре 2018 года Екатерина Бурова также получила кредит на 9,8 млн рублей на неотложные нужды (в форме кредитной линии) под залог автомобиля Lexus залоговой ценой 980 тыс. рублей.

Напомним, банк, работавший с мая 1992 года, лишился лицензии 24 января 2020 года. На тот момент он был на 179-м месте в банковской системе России по размеру активов. Владиславу Бурову в банке принадлежит почти 20% акций.

Размер страховых выплат (до 1,4 млн рублей) в «НВКБанк» оценивается в 8,5 млрд рублей, из которых на малый бизнес приходится почти 133 млн рублей. В конце января 2019 года ЦБ РФ завершил в кредитной организации плановую проверку. Отмечалось, что её результаты могут быть использованы при принятии в отношении кредитной организации решения, предусмотренного законодательством. Подробности проверки не сообщались.