Амстердам, , 10:41 — REGNUM В Нидерландах ожидается, что в 2020 г. покупательная способность вырастет практически для всех слоёв населения.

В частности, работающим родителям с несовершеннолетними детьми прогнозируется рост покупательной способности от 1,5 до 2,5%. Предполагается, что пенсионеры и люди, получающие пособие, в наименьшей степени смогут воспользоваться ростом покупательной способности.

Рост покупательной способности частично вызван ростом зарплат. Кроме того, выросло число людей, которые могут претендовать на надбавки к зарплате в виде разных субсидий.