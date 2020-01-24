Вашингтон, , 10:40 — REGNUM Компания Celebrity Cars из Лас-Вегаса выставила на продажу за один миллион долларов полностью бронированный седан Cadillac Town 1928 года с небольшим пробегом и в отличном состоянии. Об этом сообщает портал Autoevolution.

Американский гангстер Аль Капоне, который был владельцем этого автомобиля, сам заплатил за бронированную работу на кузове автомобиля. Также Аль Капоне отдал распоряжение сделать стекла авто пуленепробиваемыми. Кроме того, в автомобиле установлены полицейская радиостанция и сирена под капотом. Он окрашен в цвета местной полиции, что добавляло элемент неожиданности в случае нападения.

Еще одна особенность этой машины модифицированный двигатель V8, который способен развивать максимальную скорость до 110 миль в час (примерно 177 км/ч).

Считается, что гангстер купил этот Cadillac у давнего партнера Эмиля Денемарка. Затем автомобиль несколько раз перепродавался.

Напомним, в начале декабря 2019 года в американской компании Cadillac сообщили, что планируют отказаться от использования буквенно-цифровых символов в названии автомобилей.

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