Вашингтон, , 10:30 — REGNUM В случае не подписания нового соглашения о финансировании пребывания военных США в Южной Корее около 9 000 южнокорейских специалистов, работающих на американских базах, могут уйти в неоплачиваемый отпуск на неопределенный период. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на официальных лиц США.

По их словам, американские военные обязаны уведомить гражданских лиц Южной Кореи, работающих на американских военных базах, о сокращении заработной платы за 60 дней в связи с тем, что средства по предыдущей сделке заканчиваются.

Ранее, в октябре 2019 года, начальник штаба вооруженных сил США в Южной Корее Стивен Уильямс сообщал, что «временные увольнения» возможны с 1 апреля, если соглашение между странами не будет достигнуто, добавив, что первые уведомления для сотрудников будут направлены к 31 января.

Журналисты отмечают, что официальные лица США выразили благодарность правительству Южной Кореи в связи с отправкой военного контингента в Ормузский пролив, однако добавили, что данные меры не будут никак связаны с сокращением доли Южной Кореи в совместных военных расходах.