Москва, , 10:02 — REGNUM Министерство иностранных дел России оспаривает в арбитраже Москвы некое решение налоговой службы на более чем 8 млн рублей. Иск суд начнёт рассматривать иск 2 марта 2020 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление поступило 15 января 2020 года, к производству его приняли 20 января. На 3 марта назначено предварительное заседание.

Ответчиком в споре выступает инспекция ФНС №4 по Москве, третьим лицом — Главное управление Пенсионного фонда РФ №10 по Москве и Московской области. Сумма иска — 8 012 194 рубля. Подробности спора неизвестны, кроме того, что МИД РФ подал заявление о признании решений и действий (бездействий) незаконными.

Напомним, 21 января 2020 года было сформировано новое правительство России. Глава МИД РФ Сергей Лавров, занимающий пост с марта 2004 года, сохранил его. В марте Лаврову исполнится 70 лет.