Москва, , 09:41 — REGNUM Китайский автопроизводитель Geely сертифицировал для РФ модель Atlas Pro с наддувным мотором, который был разработан совместно с Volvo. Информация об этом появилась в открытой базе Росстандарта.

Согласно опубликованным документам, длина нового авто равна 4544 мм, ширина — 1831 мм, а высота — 1713 мм. Колесная база составит 2670 мм.

От кроссовера Atlas, который уже завоевал популярность у российских автолюбителей, новая модель отличается иной фронтальной частью кузова с более массивной решёткой радиатора, капотом несколько иной формы и иной светодиодной оптикой.

Внутри автомобиля появилась другая приборная панель и более современная система мультимедиа.

В моторную гамму новинки войдет единственный трехцилиндровый турбированный двигатель на 1,5 л производительностью 177 «лошадей». Агрегатироваться мотор будет с механической, автоматической или роботизированной коробкой передач. Привод на выбор может быть передним или 4×4.

В Россию новый Geely Atlas Pro будет поставляться из Китая.

Напомним, цена на кроссовер Geely Atlas в России выросла в январе 2020 года от 29 до 55 тыс. рублей.

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