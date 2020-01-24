Сеул, , 09:26 — REGNUM В 2019 году экспорт женьшеня из Южной Кореи превысил отметку в $200 млн. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства и Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation (aT).

По их словам, в прошлом году экспорт женьшеня и продуктов на его основе составил 246,2 млрд вон (~$211,4 млн), что на 12,4% больше, чем в 2018 году.

Известно, что экспорт экстракта красного женьшеня, продуктов и напитков на основе женьшеня увеличился на 22%.

«Рост экспорта продуктов на основе женьшеня, а не корня данного растения, может свидетельствовать о популярности данных продуктов за рубежом», — отметили в aT.

Экспорт женьшеня в Китай увеличился на 37%, до 82,9 млрд вон (~$71,08 млн), а во Вьетнам — на 39,8%, до 25 млрд вон (~$21,43 млн).

«Увеличение экспорта женьшеня — продукта полезного для здоровья, может стать опорой и новым экспортным направлением в будущем», — добавили в компании.