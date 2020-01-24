Москва, , 09:21 — REGNUM В начале 2020 года в России выросла цена на кроссовер Geely Atlas. Он стал дороже на 29−55 тыс. рублей в зависимости от комплектации. Об этом сообщает «Цена Авто».

Стоимость Atlas в России теперь начинается от 1 169 990 рублей — это за начальную комплектацию Стандарт. Данная версия авто идет с бензиновым двигателем на 2 л мощностью 139 л. с. Мотор идет в паре с механической коробкой передач.

В комплектации «люкс» кроссовер теперь стоит 1 479 990 рублей. Под капотом этой версии установлен 2,4-литровый мотор мощностью 149 «лошадей», который идет в паре с автоматической трансмиссией.

А вот комплектация Atlas с мотором на 1,8 л производительностью 184 л. с. обойдется теперь автолюбителям в России в 1 734 990 рублей.

Стоит отметить, что повышение цен не коснулось двух других автомобилей китайской марки, представленных на российском авторынке — это седан Emgrand 7 и кроссовер Emgrand X7.

Напомним, в 2019 году кроссовер Geely Atlas стал самой покупаемой в нашей стране моделью среди автомобилей китайских марок.

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