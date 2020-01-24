Могадишо, , 09:20 — REGNUM Сомали по-прежнему считается самой коррумпированной страной в мире, согласно опубликованному Индексу восприятия коррупции за 2019 год. Об этом передает ВВС Somalia.

По информации журналистов телерадиокомпании, индекс ежегодно публикуется международной организацией по борьбе с коррупцией Transparency International (TI) и оценивает предполагаемый уровень коррупции в государственном секторе в 180 странах мира.

По данным TI, слабое правовое регулирование в стране создало пространство для всех видов взяточничества: от «мелкого подкупа до политической коррупции на высоком уровне».

В организации власти Сомали призвали к созданию структур для обеспечения «политической подотчетности для содействия антикоррупционным механизмам».

Как отмечают репортеры, правительство Сомали в прошлом отклоняло последние строчки в Индексе восприятия коррупции, охарактеризовав данные экспертов как «ненадежные и ложные». Министр финансов Сомали Абдирахман Дуале Бейл ранее угрожал подать в суд на Transparency International.

По информации журналистов телерадиокомпании, восточноафриканская страна пострадала от многолетней гражданской войны и в последнее время нападениями исламистских боевиков. Однако недавно власти страны достигли прогресса в переговорах с Международным валютным фондом (МВФ) и Всемирным банком по облегчению бремени задолженности правительства.

Отмечается, что при составлении индекса учитываются опросы предпринимателей и экспертов ряда международных организаций, среди которых британская Economist Intelligence Unit, Всемирный банк, Всемирный экономический форум, немецкий фонд Bertelsmann.