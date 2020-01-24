Ашхабад, , 09:01 — REGNUM На заседании совета безопасности Туркмении руководство пограничной службы долодило президенту Гурбангулы Бердымухамедову о работе по охране рубежей страны и о совершенствовании материально-технической базы ведомства, передает «Туркменистан сегодня».

В свою очередь глава государства отметил необходимость усиления мер по обеспечению безопасности границ и подчеркнул, что работа по оснащению пограничных войск современной техникой, а также строительству новых погранзастав и благоустроенных жилых домов для пограничников будет продолжена и впредь.

При этом туркменский лидер акцентировал внимание на том, что меры по модернизации материально-технической базы погранвойск должны носить системный характер.

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