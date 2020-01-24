Нур-Султан, , 08:53 — REGNUM Национальный фонд Казахстана является безальтернативным институтом, заявил 24 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства.

«Создание каких-либо дополнительных фондов где-бы там ни было не допускается и не разрешается», — подчеркнул президент. По его словам, Национальный фонд, созданный по инициативе первого президента республики Нурсултана Назарбаева, является уникальным учреждением.

Открывая расширенное заседание правительства, глава государства отметил экономические достижения 2019 года и подчеркнул, что главной задачей 2020 года является полноценное использование всех возможностей и потенциала.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января в Нур-Султане проходит расширенное заседание правительства с участием президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Участники обсуждают итоги социально-экономического развития в 2019 году.