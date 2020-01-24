Нью-Йорк, США, , 08:47 — REGNUM «Непредвиденное расходование» бюджетных средств, которые будут выделены новым правительством РФ на реализацию обозначенных президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию задач и в 2020 году могут достичь 2,1 трлн рублей ($34 млрд), сыграет на руку целому ряду российских компаний. Так, эксперты, на которых ссылается агентство Bloomberg, прогнозируют рост акций пяти компаний в России.

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В числе таких структур называются «Детский мир» и сеть магазинов «Магнит». По оценкам экспертов, они получат значительную прибыль в свете принятия мер по поддержке семей с детьми, а также предполагаемого увеличения средней зарплаты. Так, акции сети супермаркетов ПАО «Магнит» — второго по величине российского ретейлера — уже выросли более чем на 8% за последнюю неделю на ставке о том, что более высокие располагаемые доходы увеличат прибыль. Акции компании «Детский мир» с момента смены правительства подорожали на 11%. По мнению аналитиков, они могут расти, пока дивидендная доходность компании (около 9%) не будет соответствовать рыночному уровню в 7,4%.

Также в числе компаний, которые окажутся в более выгодном положении, указываются Сбербанк, а также TCS Group, в структуру которой входит «Тинькофф Банк». Эксперты отмечают, что рост бюджетных расходов приведёт к улучшению показателей погашения кредитов.

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Также, по данным аналитиков, от реализации проектов по развитию инфраструктуры выиграет Магнитогорский металлургический комбинат, который входит в число крупнейших в мире производителей стали. Его акции на этой неделе уже росли на 5,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку практически сразу после оглашения президентом РФ Владимиром Путиным ежегодного послания Федеральному собранию, в котором президент обозначил дальнейшую стратегию развития страны с упором на социальный блок.

На отставку российского правительства фондовый рынок и курс рубля моментально отреагировали снижением. После сообщения об отставке курс доллара резко вырос на 0,71%, до 61,81 рубля, евро — на 0,70%, до 68,86 рубля.

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