Киев, , 08:47 — REGNUM Реализация электромобилей на Украине выросла в 2019 году на 39% по сравнению с 2018 годом. Об этом сообщает Федерация работодателей автомобильной отрасли Украины.

Всего в прошлом году на Украине было зарегистрировано 7,7 тыс. машин с электрическим приводом (полностью электрифицированных моделей, плагин-гибридов и гибридов). В это число включены первичные и вторичные регистрации авто.

Стоит отметить, что в последнем квартале прошлого года на украинском авторынке произошло снижение на 5% регистраций электрокаров.

В марочном рейтинге среди электромобилей на Украине лидирует Nissan. Доля этой компании составляет 43%, однако по сравнению с 2018 годом она стала меньше на 7%. На втором месте американская Tesla, которой принадлежит 15% украинского рынка электрокаров. Тройку лидеров замыкает Renault с долей рынка 10%.

Четвертое и пятое места в этом рейтинге занимают Volkswagen и BMW (5% и 4% соответственно).

Напомним, в России по итогам 2019 года лидерами на рынке новых электрокаров стали Jaguar I-Pace и Nissan Leaf.

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