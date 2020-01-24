Чебоксары, , 08:38 — REGNUM Арбитраж Чувашии возобновил производства судебного спора между министерством природных ресурсов и экологии Чувашии и «мусорным» холдингом из Москвы — АО «Управление отходами» о взыскании свыше 19 млн рублей. Сумма фигурирует в иске как неправомерно полученная субсидия по заключённому в 2014 году концессионному соглашению в отношении системы коммунальной инфраструктуры. В январе 2020 года дело после восьмимесячного перерыва возобновили и 11 февраля 2020 года приступят к рассмотрению иска, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Слушания тянутся с сентября 2018 года и стартовали с суммы 8,71 млн рублей. Третьими лицами в деле участвуют минфин Чувашии, Контрольно-счетная палата и минюст республики, Федеральное казначейство, Фонд содействия реформе ЖКХ, а иными лицами — АНО «Комиссия по расследованиям, экспертизе и контролю деятельности профессиональных сообществ в финансовом секторе».

Истец мотивировал свои требования «необоснованным получением ответчиком субсидий», которыми частично были возмещены расходы «по уплате процентов по облигационным займам, привлеченным в целях реализации проекта модернизации системы коммунальной инфраструктуры» в сфере ТКО — межмуниципальной системы переработки и утилизации ТКО на территории республики. Субсидии состояли как из средств федерального фонда, так и из средств бюджета региона. В мае 2018 года минприроды Чувашии потребовало вернуть субсидию, но задолженность не погасили и тогда ведомство обратилось в суд.

Слушания неоднократно откладывались, в дело поступали новые материалы. В марте 2019 года истец уточнил исковые требования, увеличив претензии до 17 167 730 рублей, а в апреле производство по делу приостановили до рассмотрения другого спора.

9 января 2020 года производство по иску возобновили, но сумма снова выросла — до 19 016 562 рублей 96 копеек.

Напомним, АО «Управление отходами» — крупнейший концессионер России в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами. У него несколько «дочек», в том числе в Нижегородской, Челябинской, Волгоградской областях. Некоторые из них со старта «мусорной» реформы в январе 2019 года выступают региональными операторами.

Обыски и слухи: что происходит в крупном «мусорном» холдинге России?