Нур-Султан, , 08:13 — REGNUM Средняя стоимость одного килограмма чая в Казахстане по итогам декабря 2019 года составила 3098 тенге ($8,2), что на 7,1% больше, чем годом ранее. Об этом 24 января сообщает аналитический портал Energyprom со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики республики.

Самый дорогой чай продается в Караганде, где один килограмм стоит 3439 тенге ($9,1). В Алма-Ате чай стоит 3425 тенге ($9,06) за 1 кг, в Кустанае — 3339 тенге ($8,83), Нур-Султане — 3297 тенге ($8,72).

За год в Казахстане произвели 15,6 тыс. тонн чая и кофе, что на 7,9% меньше, чем в 2018 году. Производство в данном сектор падает с 2014 года — сокращение за шесть лет составило 26%.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первого квартала 2019 года в Казахстане произвели 4,4 тыс. тонн чая, что на 6,4% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

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