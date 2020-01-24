Москва, , 08:11 — REGNUM По итогам 2019 года продажи новых электрокаров на российском рынке выросли на 145%, до 353 экземпляров. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Среди проданных электромобилей в России в прошлом году лидировали две модели — Jaguar I-Pace и Nissan Leaf (по 131 ед.). Доля этих моделей составила 75% от всего авторынка новых электромобилей.

Следом идут модели американской компании Tesla. Так, за 2019 год в России было продано 46 единиц Model X, 22 экземпляра Model 3 и 13 — Model S.

Также автолюбители в нашей стране в прошлом году приобрели пять новых электрокаров Renault Twizy, три экземпляра Peugeot Ion и два — Hyundai Ioniq.

Напомним, самым продаваемым электромобилем в прошлом году стала Tesla Model 3, продажи которой составили 300 815 экземпляров.

Читайте также: Чтобы перейти на электромобили, нужна нефть не ниже 300 долларов за баррель