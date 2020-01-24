Москва, , 07:48 — REGNUM Министерство финансов РФ и Центробанк России разрабатывают два варианта получения накопленной пенсии в рамках готовящейся к принятию системы ГПП (гарантированного пенсионного плана), об этом 24 января сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.

В первом случае граждане будут получать выплаты в течение многих лет. Во втором — они смогут забрать всю накопленную сумму сразу, но будут обязаны заплатить НДФЛ. При этом Минфин рассматривает предложение о том, что размер платы за единовременное получение может быть ниже, чем ранее планировалось.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января первый заместитель председателя Центробанка РФ Сергей Швецов заявил, что внедрение гарантированного пенсионного плана предположительно начнется с 1 января 2022 года.

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