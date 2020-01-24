Вашингтон, , 05:34 — REGNUM Несколько российских компаний, которые могут получить существенную выгоду от дополнительных бюджетных расходов при новом правительстве РФ, назвали специалисты Bloomberg.

Так, на фоне формирования обновленного правительства могут вырасти акции «Детского мира», продающего игрушки и детскую одежду. По мнению экспертов, возможный рост покупательской способности последует после увеличения детских пособий и материнского капитала. Рост доходов населения также может спровоцировать значительный подъем акций ретейлера «Магнит», которые уже выросли более чем на 8%.

Также специалисты прогнозируют рост ценных бумаг таких организаций, как Тинькофф банк (ТКС Group Holding), Сбербанк и Магнитогорский металлургический комбинат.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января президент РФ Владимир Путин, выступая на ежегодном послании Федеральному собранию, объявил перечень мер, направленных на улучшение демографической ситуации и повышения благосостояния граждан РФ.

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