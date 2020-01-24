Вашингтон, , 03:41 — REGNUM Президент США Дональд Трамп подпишет новое соглашение о свободной торговле между Соединенными Штатами, Канадой и Мексикой (USMCA) 29 января на церемонии в Белом доме, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в администрации американского лидера.

По его словам, официальные приглашения на церемонию для американских политиков уже разосланы. Источник отметил, что Трамп подпишет договор в ходе своей поездки по Соединенным Штатам.

«Это большой успех президента, и он подпишет сделку в ближайшую неделю», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее договор USMCA был одобрен обеими палатами Конгресса США. Также договор ратифицировала Мексика. Процесс ратификации соглашения в Канаде начнется 27 января с возобновлением заседаний канадского парламента после зимних каникул.

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