Душанбе, , 00:46 — REGNUM За 2019 год инфляция в потребительском секторе Таджикистана достигла8%. Цены выросли как на продовольственные, так и на непродовольственные товары.

По данным агентства по статистике при президенте Таджикистана, продовольственные товары в среднем выросли в цене на 10,9%: овощи — на 25,3%, мясо — на 21,8%, хлеб и мучные изделия — на 16,5%.

Непродовольственные товары подорожали на 4,2%. В этом секторе больше всего подорожала фармацевтическая продукция — на 13%, бытовые приборы — на 7,9%, кирпич строительный и моющие средства — на 6,2% и на 3,3% соответственно.

Тарифы на платные услуги увеличились на 5,5%. Стоимость проезда воздушным транспортом и автотранспортом выросла на 11,1% и 2,9% соответственно, услуги водоснабжения поднялись в цене на 4,3%, а бытовые услуги — на 3,8%.

Ранее Всемирный банк (ВБ) прогнозировал рост инфляции в Таджикистане на 2019 год на уровне 8,1%.

Специалисты ВБ отметили, что темпы роста инфляции в Таджикистане увеличились за счёт того, что продукция продовольственного сектора страны резко выросла в цене. Основной период роста цен был зафиксирован в период месяца Рамазана.

Напомним, что в 2018 году рост инфляции в Таджикистане составил 5,4% вместо тех же запланированных правительством страны 7%.