Душанбе, , 00:44 — REGNUM В 2019 году Таджикистан получил более 18,3 тыс. тонн гуманитарной помощи от стран-доноров Об этом сообщает «Авеста» со ссылкой на агентство по статистике при президенте Таджикистана.

По данным таможенной службы Таджикистана, страна получила гумпомощь от 55 стран ближнего и дальнего зарубежья на общую сумму свыше 54,7 млн долл.

За указанный период времени в страну было завезено в виде гуманитарной помощи мука, растительное масло и другие продовольственные товары, а также лекарства, медикаменты и другие необходимые позиции.

Как и прежде, лидером по поставкам гуманитарной помощи в 2019 году осталась Россия — 36%. Также Таджикистан поддерживали Китай — 22%, Узбекистан — 8,3% и ряд других стран.