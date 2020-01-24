Рига, , 00:30 — REGNUM Оператор системы транспортировки и хранения природного газа АО «Conexus Baltic Grid» («Conexus») планирует инвестировать 88 млн. евро в модернизацию Инчукалнского подземного хранилища газа, пишет портал LSM.

50% расходов на модернизацию покроет Европейский Союз. Остальные средства Conexus планирует занять у коммерческих банков. В проект модернизации войдут обновление 30 скважин, установка новой компрессорной установки и обновление пяти газовых насосов.

Цель работ в установке 33, 35 технологических линий, выдерживающих максимальное давление в 105 бар. Все работы позволят существенно увеличить объём хранящегося в Инчукалне газа.