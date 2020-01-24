Рига, , 00:27 — REGNUM Ситуация в порту Вентспилса разряжается, банки восстановили обслуживание терминалов, сообщил Министр сообщений Латвии Талис Линкайтс, пишет портал nra.lv.

Проблемы у предприятий Вентспилса, в точ числе Свободного порта, возникли после внесения 9 декабря 2019 года в санкционный список мэра города Айвара Лемберга и связанных с ним компаний. На следующий день счета предприятий оказались заблокированы латвийскими банками. Под угрозой оказалось около 4000 рабочих мест в городе с населением 34 000 жителей. Государство переняло на себя управлением порта. Айвар Лемберг вышел из состава Правления порта на следующий день после объявления санкций. 18 декабря США сняли санкции с порта Вентспилса, оставив под ними другие компании и Айвара Лемберга. Тем не менее, вплоть до сегодняшнего дня латвийские банки отказывались обслуживать порт в обычном режиме.