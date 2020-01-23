Реджо-ди-Калабрия, Италия, , 23:12 — REGNUM Компании, которые на постоянной основе трудоустраивают молодых граждан, следует на три года освобождать от уплаты всех налогов, с таким предложением выступил в четверг, 23 января, лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони.

Проблема молодежной безработицы является одним из главных вызовов экономики Италии — постоянной занятости нет у 30% граждан страны моложе 35 лет.

Берлускони полагает, что работодателей нужно заинтересовывать экономически.