Краснодар, , 21:46 — REGNUM Прямое авиасообщение между Сочи и Бахрейном начнётся с 15 июня 2020 г., сообщили 23 января в пресс-службе сочинской городской администрации.

«Между Сочи и Бахрейном запустят прямое авиасообщение, — сообщили в администрации. — Первый перелёт из арабского государства запланирован на 15 июня».

Уточняется, что соответствующее решение было принято по итогам переговоров между администрацией Сочи и Бахрейном на международной туристической выставке FITUR 2020 в Мадриде.

Отмечается, что прямое авиасообщение с Сочи упростит перелёты из Бахрейна и Саудовской Аравии. В итоге это усилит турпоток в РФ с Ближнего Востока.

Напомним, Сочи был представлен на 40-й выставке FITUR 2020 в контексте темы развития туризма в России.