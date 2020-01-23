Тбилиси, , 19:54 — REGNUM

Известная швейцарская компания Camille Bloch собирается разводить плантации фундука в Грузии, а полученный урожай будет использовать в производстве шоколада Ragusa. По информации пресс-службы правительства Грузии, детали инвестиционного проекта обсуждались на встрече премьер-министра Грузии Георгия Гахарии с исполнительным директором швейцарской компании Даниэлом Блохом, которая состоялась в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

Как сообщают в администрации правительства Грузии, плантации фундука будут разводиться в Лагодехском районе, где компания Camille Bloch уже присмотрела 651 гектар земли. Выращивать фундук швейцарские инвесторы собираются с применением новых технологий, которые повысят урожайность, а также выносливость растения. Компания планирует трудоустроить на своем предприятии в Грузии около 40 человек, которые пройдут необходимую переподготовку.

С новыми технологиями инвестор намерен ознакомить и других грузинских предпринимателей, занимающихся выращиванием фундука.

Премьер-министр заявил, что его правительство готово поддержать швейцарскую компанию и помочь ей в открытии в Грузии своего представительства или предприятия, и отметил, что сотрудничество с этой компанией будет способствовать внедрению высокотехнологичного производства в сферу сельского хозяйства.