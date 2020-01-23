Москва, , 19:54 — REGNUM Выводы экспертов, полагающих, что в ближайшие три года темпы роста экономики РФ составят от 1,8% до 2,2%, трудно назвать оптимистичными, считает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Олег Комолов. Об этом он заявил 23 января корреспонденту ИА REGNUM.

«Мы сильно отстаём от того же Китая, экономика которого даже в самых негативных для себя условиях сокращения внешних рынков и той структурной трансформации, которую он сейчас проходит (и побуждает китайские власти говорить о переменах всей экономической политики), растёт быстрее российской, — сказал Комолов. — Так что я бы не сказал, что этот прогноз является проявлением оптимизма. Скорее это констатация определённой данности. Вопрос в том, что с этим делать. Как обеспечить иные темпы роста? Здесь дискуссии ведутся весьма ожесточённые. Как правило, без какого-то значимого результата, так как всё упирается в интересы российского господствующего класса, который объективно не заинтересован в переменах».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению экспертов Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН, если на 2020 год в Министерстве экономического развития прогнозировали 2-процентный рост ВВП России, то в соответствии с прогнозом учёных показатель увеличится максимум на 1,8%. Аналогично для 2021−2022 годов эксперты ИНП РАН считают, что рост экономики достигнет 2,2% против 3%, прогнозируемых в Минэкономразвития.