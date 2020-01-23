Москва, 23 января 2020, 19:54 — REGNUM Выводы экспертов, полагающих, что в ближайшие три года темпы роста экономики РФ составят от 1,8% до 2,2%, трудно назвать оптимистичными, считает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Олег Комолов. Об этом он заявил 23 января корреспонденту ИА REGNUM.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению экспертов Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН, если на 2020 год в Министерстве экономического развития прогнозировали 2-процентный рост ВВП России, то в соответствии с прогнозом учёных показатель увеличится максимум на 1,8%. Аналогично для 2021−2022 годов эксперты ИНП РАН считают, что рост экономики достигнет 2,2% против 3%, прогнозируемых в Минэкономразвития.