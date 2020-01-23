Брюссель, , 19:06 — REGNUM Европейский центральный банк (ЕЦБ) принял решение о сохранении базовой процентой ставки по кредитам на нулевом уровне. Об этом говорится в распространённом 23 января пресс-релизе финансового регулятора.

Ставки по депозитам банка и по маржинальным кредитам также сохранены на уровне — 0,5% и — 0,25% годовых соответственно.

Сообщается, что ЕЦБ по-прежнему поддерживает курс на сохранение ключевых процентных ставок до тех пор, пока инфляция приближается к уровню, близкому к 2%, но не выше, в рамках прогнозного периода.

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