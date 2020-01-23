Бишкек, , 18:19 — REGNUM Муниципалитет столицы Киргизии планирует приобрести в лизинг 520 новых автобусов, чтобы разгрузить центральную часть города от маршруток. Об этом сегодня, 23 января, сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Городские власти отмечают, что большая часть этих автобусов должна будет работать на газе — чтобы не ухудшать экологическую обстановку в столице вредными выхлопными газами.

Мэрия планирует объявить тендер на приобретение 15 автобусов на 18 мест, 50 автобусов на 12 мест, 300 автобусов на 10 мест, 100 автобусов на 8 мест и 55 электрических автобусов на 12 мест.

Напомним, что на балансе муниципального пассажирского автотранспортного предприятия столицы Киргизии имеется 477 автобусов, из которых только 190 находятся в технически исправном состоянии. Ежедневно на линию выходят до 135 автобусов по 12 маршрутам.