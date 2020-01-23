Душанбе, , 18:17 — REGNUM В столице Таджикистана Душанбе будет установлена автоматизированная система контроля и учета электроэнергии. Инвестиционное соглашение о реализации соответствующего проекта ратифицировала нижняя палата парламента страны.

Соглашение было заключено ещё в декабре 2019 года между властями Таджикистана и консорциумом трёх компаний-инвесторов: ООО «Авесто Групп», ОАО «Таджикгидроэлектромонтаж» и ООО микродепозитная организация «Душанбе Сити». Отмечается, что все компании-инвесторы будут освобождены от уплаты налогов на добавленную стоимость, прибыль, а также от таможенных пошлин на время реализации проекта.

Согласно проекту, в домах душанбинцев бесплатно планируют установить электросчётчики, работа которых будет осуществляться по принципу биллинга, то есть предоплаты.

На заседании нижней палаты парламента данное соглашение представлял председатель государственного комитета по инвестициям и управлению госимуществом Таджикистана Фаррух Хамрализода. По его словам, проект предусматривает приобретение более 250 тыс. новых электросчетчиков на сумму 88 млн долл.

Разработчики проекта рассчитывают, что его реализация снизит технические потери электроэнергии в горсетях с 19% до 12%. При этом сбор средств увеличится с 81% до 99%.

Председатель госкомитета заверил таджикистанцев в том, что инвесторы после завершения реализации проекта вернут вложенные в проект деньги «за счёт уменьшения потерь электроэнергии в сетях, повышения размера сборов за потребленную электроэнергию, а также сокращения штата контролёров».

Ранее данная система экономии электроэнергии была внедрена в качестве пробного проекта в столичном районе Рудаки, городах Сарбанд и Худжанд.

Суть биллинговой системы состоит в том, что абонент должен будет для получения необходимого объёма электроэнергии положить определенную денежную сумму на соответствующий счет.