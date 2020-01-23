Киев, , 17:33 — REGNUM Украинский эксперт Виктор Скаршевский заявляет о дальнейшей деиндустриализации украинской экономики, на фоне которой правительственные декларации о 40% росте ВВП за следующие 5 лет, звучат, мягко говоря, не очень убедительно.

Эксперт выступил со своим комментарием сегодня, 23 января.

Ссылаясь на официальную информацию украинской госслужбы статистики, Скаршевский отмечает, что промышленность Украины в 2019 году показала падение минус 1,8% к 2018, а перерабатывающая — минус 2%.

Он также обращает внимание, что промышленное производство сокращается 7 месяцев подряд, а перерабатывающая промышленность падает 8 месяцев подряд (май-декабрь).

«В декабре 2019 года по отношению к декабрю 2018 почти все подотрасли перерабатывающей промышленности показали падение. Максимальное падение зафиксировано в машиностроении — минус 14,5%», — информирует специалист.

ИА REGNUM напоминает, что ранее министр экономики Украины Тимофей Милованов заявил, что главная причина падения промышленности — мировые цены. По расчетам Нацбанка, заявил министр, металлургическая отрасль потеряла в 2019 году от снижения мировых цен примерно 23,4 млрд грн.