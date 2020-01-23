Киев, , 17:24 — REGNUM В случае с железной дорогой Украины дело не в управлении и не в коррупции — основная проблема находится в неадекватных решениях правительства, заявил 23 января политолог Сергей Быков.

В частности, по его словам, тарифы на перевозку грузов занижены в разы.

«Мы применяем так называемую адвалорную систему. Когда тариф высчитывают из стоимости груза, а не из себестоимости перевозки. Из-за этого «Укрзализныци» и бюджет недополучают сотни миллиардов. Нужно пересмотреть тарифную политику, чтобы она соответствовала мировой практике», — заявил эксперт.

Он отмечает, что Украине критически надо выделить в бюджете деньги на ремонт локомотивов и строительство вагонов.

Из-за того, что премьер и минфин вычеркивают нужды инфраструктуры — локомотивы и вагоны изношены больше 93%, а в 2019 году всего построили 21 вагон.

ИА REGNUM напоминает, что премьер-министр УкраиныАлексей Гончарукзаявил, что фактическиКиев отдает немецкой компании Deutsche Bahn на 10 лет в управление железную дорогу. Он уточнил, что немецкие специалисты будут работать над реформированием управленческих механизмов госпредприятия «Укрзализныця». Соответствующий меморандум былподписан 22 января в Давосе между украинским министерством инфраструктуры и руководством Deutsche Bahn.