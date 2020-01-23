Рига, , 17:23 — REGNUM В рейтинге восприятия коррупции, который ежегодно публикует Transparency International, Латвия потеряла две позиции и скатилась на 44-е место из 180 стран мира. Об этом пишет портал LSM.

Так, Латвия набрала 56 пунктов из 100. Рейтинг коррупции Transparency International рассматривает политическую коррупцию, а также конфликты интересов между частным сектором и госуправлением.

Особенно плохо Латвия выглядит на фоне соседей. Та жа Литва занимает 35-е место в рейтинге, а Эстония 18-е. Первое тройка наиболее свободных от коррупции стран выглядит следующим образом: Новая Зеландия, Дания, Финляндия.

Отмечается, что при составлении индекса учитываются опросы экспертов и предпринимателей девяти международных организаций, среди которых британская Economist Intelligence Unit, Всемирный банк, Всемирный экономический форум, немецкий фонд Bertelsmann.