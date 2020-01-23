Бишкек, , 17:17 — REGNUM Парламент Киргизии рассмотрел проект закона, который позволит приравнять партийных советников к советским военнослужащим, принимавшим участие в боевых действиях в Афганистане. Об этом сегодня, 23 января, сообщает пресс-служба законодательного собрания.

По словам инициировавшего законопроект депутата Исхака Пирматова, его принятие предоставит возможность партийным советникам, участвовавшим в боях на территории других государств, получать от государства льготы и другие социальные гарантии наравне с военнослужащими-участниками боевых действий.

Отмечается, что с ноября 1978 года по октябрь 1988 года в Афганистане работали 316 партийных советников, 45 советников-преподавателей Академии общественных наук ЦК КПСС и 150 комсомольских советников. Из Киргизской ССР в Афганистан в тот период времени были направлены четыре партийных советника.