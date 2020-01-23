Душанбе, , 17:16 — REGNUM Таджикистанская авиакомпания «Сомон Эйр» отменила полёты из Душанбе в Урумчи до 4 февраля и до 5 февраля — в обратном направлении. Об этом сегодня, 23 января, сообщили в авиакомпании, отметив, что это ежегодная практика в связи с празднованием в Китае Нового года по лунному календарю.

Однако, пишет «Азия Плюс», тем временем пресс-служба Международного аэропорта Душанбе сообщила об отмене двух рейсов в Урумчи китайской компанией South China Airlines. Китайский перевозчик, выполняющий еженедельные рейсы, приостановил сообщение с Таджикистаном до февраля.

«Пока мы точно не знаем, с чем связана отмена рейсов — в связи с распространением коронавируса, или же с праздником — Новым годом, который отмечается в Китае 25 января», — признались в пресс-службе аэропорта.

Отметим, что всё прямое авиасообщение Таджикистан с Китаем сводится к упомянутым двум авиакомпаниям, которые выполняют в неделю по два рейса из Душанбе в Урумчи и обратно.

Ранее министерство здравоохранения Таджикистана обратилось министерству иностранных дел и комитету по развитию туризма и порекомендовало ограничить поездки граждан Таджикистана в Китай в связи со вспышкой коронавируса в городе Ухань.