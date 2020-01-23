Киев, 23 января 2020, 17:08 — REGNUM После ревальвации гривны и уточнения численности населения номинальный ВВП Украины на душу населения резко подскочил, заявил 23 января украинский экономист Андрей Блинов.
В частности, согласно оценке специалиста, показатель с $3,100 (в 2018 году) вырос до примерно $4100 (в 2019 году).
ИА REGNUM напоминает, что согласно результатам электронной переписи населения, которую сегодня представили в правительстве Украины, на 1 декабря 2019 года население Украины составляет 37,29 млн человек. Согласно переписи, распределение по полу выглядит так: 20,01 млн женщин, 17,28 млн мужчин. Также в правительстве отметили, что в Киеве проживает 3,7 млн человек. Многие эксперты ужаснулись приведенным цифрам, заявив о «геноциде» населения Украины (еще в 90-х гг. прошлого века в стране было более 52 млн человек).