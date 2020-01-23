Рига, , 17:01 — REGNUM Новое здание Полиции безопасности Латвии, которое планируют построить в Риге, может стоить налогоплательщикам около 50 млн евро. Об этом пишет портал LSM.

Планируется, что здание будет построено по адресу Brīvības gatvē 207, на месте бывшего велотрека Марс. Это решение вызвало протесты местных жителей, выступающих против вырубки деревьев, отмечают журналисты.

По последним данным, местные активисты в течение короткого времени собрали 10 000 подписей за разбивку на этом месте парка.

Напомним, министр юстиции Латвии Янис Борданс выступает за то, чтобы все многочисленные латвийские службы безопасности были размещены в одном месте. Он усматривает «проблемы» в координации их действий, что выразилось в проблеме связанной с обвинениями Латвии в отмывание «грязных денег».