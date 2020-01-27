Вашингтон, , 03:01 — REGNUM Стоило Ирану нанести свой не слишком, прямо скажем, могучий удар возмездия по американским авиабазам в Ираке, как сразу цены на золото по отношению к доллару подпрыгнули. И только обращение американского президента, успокоившего общественность заявлением, что прямо сейчас войны не будет, вернуло цены на золото хотя откат на предыдущие позиции и не был полным. Почему золото так чутко реагирует на американскую деятельность в Евразии, объясняет автор ИА REGNUM Александр Запольскис.

Слитки золота Andrzej Barabasz (Chepry)

Теперь, когда в сфере военной деятельности торжествуют гибридные методы, финансовое запугивание становится мощными рычагом в руках США в борьбе за мировую гегемонию. Правительство Ирака получило от Дональда Трампа почти что прямое указание раскошеливаться, если те пожелают избавиться от режима оккупации. В качестве способа принудить неплательщика к уступкам Трамп указал на угрозу замораживания 35 млрд долларов, которые центробанк Ирака держит в США.

И эта угроза — не пустой звук, если вспомнить всё, что проделывал Вашингтон с чужими деньгами. Именно поэтому государства Азии всё больше приглядываются к золоту как возможному выходу из зоны американского шантажа. А каждая американская провокация на военную или финансовую тему заставляет азиатские страны активнее вкладывать в потенциальную валюту завтрашнего дня.

Читайте подробности в статье Александра Запольскиса «Как гегемония доллара превратилась в капкан для США».