Рига, , 16:50 — REGNUM Долги пациентов перед Восточной клинической больницей Риги достигли 5 млн евро. Об этом пишет портал Diena.lv.

По данным журналистов, речь идёт о неоплаченных счетах за оказанные больницей медицинские услуги — анализы, операции, уход и другие услуги.

Так, в начале 2019 года сумма накопленных долгов составляла 4,76 млн евро. За год она выросла на 293 567 евро. Темп роста оказался меньшим, чем в 2018 году — 418 660 евро. Отмечается, что 1,36 млн евро составляет долг пациентов, которые умерли.

Оборот клиники, где работают 4422 человека, составляет 118,5 млн евро.