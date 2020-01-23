Москва, , 15:55 — REGNUM Российская компания «Лукойл» перераспределила ранее запланированные для поставок в Белоруссию объёмы нефти в порты Приморск и Новороссийск. Об этом 23 января сообщил журналистам президент компании Вагит Алекперов.

Оценивая перспективы поставок российской компанией нефти в Белоруссию, Алекперов сказал: «Как только договоры будут заключены — мы сразу начнём поставлять».

В конце 2019 года Москва и Минск утвердили баланс Союзного государства на поставку российской нефти в Белоруссию. При этом объём поставок вырос с 18 до 24 млн тонн. Однако стороны не договорились по ценам, в связи с чем не были подписаны контракты и с 2020 года белорусские НПЗ оказались без российского сырья.

Александр Лукашенко потребовал от российских компаний отказаться от премии в $10 с тонны, угрожая заместить 2/3 российской нефти поставками из других стран. Пока что госконцерн «Белнефтехим» через «Белорусскую нефтяную компанию» изыскал 80 тыс. тонн норвежской нефти марки Johan Sverdrup, которая обойдётся Белоруссии почти на треть дороже, чем аналогичная российская Urals.

Поставка «альтернативной» нефти идёт через литовский порт Клайпеда, который способен ежегодно переваливать 3 млн т таких грузов. При поставках в дальнее зарубежье российские компании получают большую маржу, чем при поставках в другую часть недостроенного по вине Минска Союзного государства России и Белоруссии.