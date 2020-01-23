Киев, , 16:01 — REGNUM Евросоюз приостановил ввоз с Украины мясной продукции из птицы, сообщила 23 января пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба).

В ведомстве считают, что причиной мог стать птичий грипп, выявленный на Украине.

«Украинские мероприятия по контролю и ликвидации гриппа птицы признаны эквивалентными тем, которые осуществляются странами-членами ЕС… данное решение ЕС является ошеломляюще неожиданным для украинской стороны», — отметили в Госпродпотребслужбе.

Напомним, 18 января в Винницкой области на одном из промышленных предприятий был зафиксирован случай гибели птицы от специфической формы гриппа. После этого было уничтожено около 22 тыс. голов птицы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ветеринарная служба Латвии решила усилить контроль над ситуацией в домашних и фермерских хозяйствах из-за угрозы эпидемии птичьего гриппа в регионе.

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