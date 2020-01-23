Цхинвал, , 15:51 — REGNUM Третий, завершающий этап работ по реконструкции автодороги между населёнными пунктами Гуфта и Квайса начался в Южной Осетии. Об этом 23 января сообщает агентство «Рес» со ссылкой на пресс-службу министерства строительства республики.

По данным строительного ведомства, длина последнего участка составляет 14 км. На его реконструкцию выделено 400 млн рублей. Работы по третьему этапу должны быть завершены до конца 2019 года, к этому времени планируется завершить устройство дорожного полотна на протяжении всей трассы.

Общая протяженность автодороги составит около 40 километров. Строительные работы начались на трассе в апреле 2018. На первые два этапа было выделено 835 млн рублей финансовой помощи из России.