Киев, , 15:33 — REGNUM Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявляет, что выпуск Киевом новых еврооблигаций (по сути, формирование новых долгов) позволяет существенно экономить средства из госбюджета для обслуживания предыдущих долговых обязательств.

С таким заявлением глава украинского правительства выступил сегодня, 23 января, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, накануне стало известно, что Украина выпускает облигации внешнего государственного займа с десятилетним сроком обращения, номинированные в евро. По словам главы правительства, Киев заимствует 1,25 млрд евро под 4,375% годовых.

«В наследство нашему правительству досталась куча долгов по сумасшедшим процентам. Для понимания, обслуживание госдолга — это самая большая статья расходов из госбюджета. В среднем до 2022-го года она составит 484 млрд грн в год», — напомнил Гончарук.

Именно поэтому, подчеркнул он, правительство Украины сейчас разместило евробонды по самым дешевым в истории страны процентным ставкам.

«Простыми словами, мы замещаем долги — отдаем дорогие, а берем значительно дешевле, что выгодно для нашего государства», — информирует премьер.

Гончарук подсчитал, что на такой «схеме» Украина экономит для государственного бюджета порядка 2 млн грн в день. Он пообещал, что эти деньги будут направлены на различные программы «социально-экономического развития».

ИА REGNUM напоминает, что, по информации украинского министерства финансов, расчеты по новому выпуску облигаций должны состояться 27 января 2020 года. В ведомстве уточнили, что заявки поступили от более чем 350 инвесторов со всего мира.

Согласно госбюджету-2020, объем платежей Украины по погашению госдолга в нынешнем году прогнозируется в сумме 282,1 млрд грн.