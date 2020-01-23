Нур-Султан, , 15:28 — REGNUM Китай получает российскую нефть по казахстанским трубопроводам в полном объеме, сообщили 23 января в пресс-службе компании «КазТрансОйл».

Отмечается, что транзит по системе нефтепроводов компании выполняется в полном соответствии с обязательствами, как по качеству сырья, так и по объему поставок.

В «КазТрансОйл» отметили, что прием нефти АО «СНПС — Актобемунайгаз», прерванный с 16 января, был частично возобновлен 22 января в 14:10 мск. Содержание хлорорганических в сырье соединений не превышает допустимых нормы.

Напомним, 22 января в министерстве энергетики Казахстана сообщили, что экспорт казахстанской нефти в Китай приостановлен, что связано со снижением качества нефти из ресурсов «СНПС — Актобемунайгаз».

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