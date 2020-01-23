Киев, , 15:23 — REGNUM Внешнее управление, завуалированное под видом реформ, которые инициируются внешними субъектами, или добровольная колонизация в условиях «войны» — это термины одного порядка, заявил сегодня, 23 января, политический эксперт Владимир Грановский.

Если же рассматривать это не в логике политического дискурса, а через призму исторического процесса, то государство, ставшее на этот путь, будет истощаться и терять свои природные, финансовые и человеческие ресурсы, подчеркнул специалист.

«В результате итог очевиден — потеря суверенитета, территорий и государства как такового. К сожалению, смена национальных «элит» этот процесс остановить не сможет, ибо велика сила исторической инерции», — отметил политолог.

ИА REGNUM напоминает, что накануне в Давосе был подписан меморандум между министерством инфраструктуры Украины и немецкой компанией Deutsche Bahn. Как заявил премьер Украины Алексей Гончарук, фактически Киев отдает немецкой компании на 10 лет в управление железную дорогу. В Германии уже заявили, что речь идёт о «консультировании» — чтобы в рамках подписанного соглашения помочь решить ряд «предпринимательских и технических» вопросов.