Токио, , 15:17 — REGNUM Мировые продажи кроссовера Suzuki XL7 стартуют в феврале 2020 года. Об этом 23 января сообщается на сайте NJCAR.RU.

Стоит отметить, что первые серийные модели уже находятся у официальных дилеров компании.

В салоне размещены три ряда кресел, бесключевой запуск мотора, климат-контроль и информационно-развлекательный комплекс с дисплеем размером 7 дюймов.

Безопасность автомобиля обеспечат две воздушные подушки безопасности, помощник удержания полосы и система автоматического экстренного торможения. Кроме того, за доплату доступны: датчики света и дождя, камера заднего вида и кожаный салон.

Длина нового авто составляет 4 445 мм.

Под капотом новой машины размещён бензиновый движок рабочим объемом 1,5 л мощностью 105 л. с., который агрегатируется с 48-вольтовым стартер-генератором, а также с 5-скоростной «механикой» или 4-скоростным «автоматом».

Напомним, в прошлом году дилерам автокомпании Suzuki удалось реализовать 7731 автомобиль. Это превышает результат предшествующего года на 28%. Лидером в марочном рейтинге продаж Suzuki стал кроссовер Vitara с результатом 5590 проданных авто (+33%).

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