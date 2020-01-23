Белград, , 15:02 — REGNUM Сербия готова оказать содействие Болгарии в скорейшем завершении строительства её участка газопровода «Турецкий поток». Об этом заявил глава государственной компании «Сербиягаз» Душан Баятович.

«Сербия может участвовать в строительстве в Болгарии со своей техникой и сварщиками, чтобы первая часть 308-километрового газопровода на болгарской территории была завершена как можно скорее и Сербия присоединилась к болгарской газопроводной системе, чтобы получать газ из «Турецкого потока», — приводит его слова агентство БГНЕС.

В соответствии с первоначальными планами, поставки российского газа по участку «Турецкого потока» от границы Турции до границы Сербии через Болгарию должны были начаться уже с 1 января 2020 года. Эти планы оказались сорваны из-за спора между участниками тендера на строительство участка на территории Болгарии.

Сербия в конце декабря объявила о завершении строительства своего участка газопровода до границы Венгрии. Согласно последним заявлениям из Софии, введение в эксплуатацию болгарского участка «Турецкого потока» должно состояться до конца мая 2020 года.

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