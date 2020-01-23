Сеул, , 14:58 — REGNUM Южнокорейские компании прекратят осуществлять авиарейсы в китайский город Ухань из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства земли, инфраструктуры и транспорта Южной Кореи и отраслевые источники.

По их словам, 23 января с 12 дня по местному времени власти Китая приостановили полёты в/до Уханя. Полный запрет вступает в силу с 24 января.

Известно, что южнокорейская компания Korean Air и китайская компания China Southern Airlines отменят все восемь рейсов (по четыре каждая) до китайского города до 31 января.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 января компания T’Way Airlines также отложила запуск нового рейса по маршруту Инчхон — Ухань.

Напомним, что 23 января МИД Южной Кореи повысил уровень опасности при посещении китайской провинции Хубэй и города Ухань.

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