, 14:48 — REGNUM Негативное восприятие фейковых новостей всегда трудно нивелировать на фоне резко ухудшающейся реальности. Сбербанк, как и ряд крупнейших федеральных банков, в декабре 2014 года достойно перенес панические настроения клиентов, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель PR ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя слова зампреда правления Сбербанка Станислава Кузнецова.

«Вбросы» со стороны политиков и якобы осведомленных болтунов и «говорилок» о прекращении работы в России крупных международных платежных систем были на слуху. Но на поведение российских граждан сильное влияние оказало резкое падение рубля.

Напомню, что во второй половине декабря 2014 года курс доллара зашкаливал за 80 руб. Это настоящий стресс и на фоне информационного негатива он вылился в непредсказуемый психоз со стороны владельцев карт Visa.

Удивительно, но платежная система Visa в те декабрьские дни 2014 года молчала. По сути, «кинула» граждан РФ по политическим причинам. Сбербанк как всегда оказался на высоте. Дня него 250 млрд рублей наличными — это незначительная сумма активов.

Сложнее было в те кризисные дни поддерживать бесперебойную работу банкоматов, отказаться от любых ограничений по снятию наличных средств и продаже и покупке валюты.

Сбербанк это сделал блестяще и в отличие от профильных государственных структур успокоил наш многострадальный народ», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал, как в 2014 году из-за фейковой новости из банкоматов банка буквально за полдня сняли 250 млрд рублей.

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